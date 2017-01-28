تركيا تعتقل إيرانيين بتهمة الانتماء لداعش

اعتقلت الشرطة التركية، إيرانيين اثنين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم داعش في محافظة ماردين جنوب البلاد، حسبما أفادت به وكالة الأناضول التركية بنسختها الناطقة بالفارسية اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن القوات الأمنية التركية اعتقلت "حسن-ب" و "سجاج ف" وهما إيرانيان في محافظة ماردين جنوب البلاد، مشيرة أن عملية الاعتقال تمت بعد أن بدى سلوك الإيرانيين مشبوها لشرطة مكافحة الإرهاب التركية.

وتم نقل المتهمين إلى مقر الشرطة وهناك اتضح أن الإيرانيين كانا قد حملا عن طريق "Google Earth" في أجهزة الموبايل صورا لمواقع أمنية مثل ممرات وأبنية للشرطة والمراكز الحكومية التركية.

وأضافت الشرطة التركية في بيانها أنها اعتقلت خلال عملية متزامنة شخصين آخرين وهما "أيوب-س" و"جاهد-ب" بتهمة علاقتهما بالإيرانيين المعتقلين لكنها أفرجت عنهما بعد التحقيق.

وأثناء مداهمة منزلي المعتقلين الإيرانيين، تم العثور على صور لبلدية مدينة آرترغلو ومحافظة ماردين ومطار ديار بكر ووثائق تثبت تعاون الشخصين بتنظيمات كردية تصفها أنقرة بالإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني حسب تقرير الشرطة التركية.

وقالت الشرطة التركية إنها تنوي تقديم المتهمين الإيرانيين للمحكمة بعد الانتهاء من مراحل التحقيق لكنها تؤكد بأنها أفرجت بشروط عن المتهمين الآخرين أيوب وجاهد.

ولم يعلق أي مسؤول إيراني حتى الآن على خبر اعتقال مواطنيه في تركيا التي وجهت لهما الشرطة تهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في المدن التركية.