إيران ترد بالمثل.. وتمنع رعايا أميركا من دخول أراضيها

رداً على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بمنع رعايا سبع دول، ومنها إيران دخول الأراضي الأميركية لأربعة أشهر، قررت إيران الرد بالمثل ومنع رعايا أميركا من دخول أراضيها.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً بثه التلفزيون الإيراني، جاء فيه أن إيران "مع احترامها للشعب الأميركي، ومن أجل الدفاع عن حقوق مواطنيها، قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد القرار المهين للولايات المتحدة المتعلق بالرعايا الإيرانيين".

وجاء أيضاً في بيان الخارجية الإيرانية أن "القرار الأميركي يتضمن أموراً غير شرعية وغير منطقية تتعارض مع القوانين الدولية... ولن يكون لها أي أثر على مواقف الحكومة الإيرانية"، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة، حسب وسائل إعلام إيرانية، قد تكون طلبت معلومات عن المسافرين الإيرانيين المتوجهين إلى الولايات المتحدة، مقابل رفع القرار.

كما أمرت وزارة الخارجية الإيرانية السفارات والقنصليات الإيرانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الرعايا الإيرانيين "الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم أو إلى أماكن عملهم أو جامعاتهم".

وكان قد وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، قراراً تنفيذياً لمنع دخول "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" إلى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصاً حظراً لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظراً لمدة 3 أشهر على دخول رعايا إيران والعراق وسوريا والصومال وليبيا واليمن والسودان، حتى ممن لديهم تأشيرات أو إقامة (الغرين كارد).

وكان قد أشار العديد من الوكالات الإيرانية، السبت، إلى أن العشرات من الإيرانيين ممن لديهم تأشيرات، سافروا إلى أميركا ظناً منهم أن تنفيذ القرار قد يستغرق عدة أيام، علماً أن الكثير منهم كانوا قد حصلوا على التأشيرة الأميركية بصعوبة بالغة، إلا أنهم فوجئوا بمنع دخولهم.

وشهدت مطارات لوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك وأتلانتا وتكساس، عدداً من عمليات الترحيل، حيث أرجعت السلطات حاملي الجوازات الإيرانية إلى قاعات الانتظار بعد وصولهم إلى أقسام فحص الجوازات من دون أن تفحص تأشيراتهم.