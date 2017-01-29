إيران تستدعي سفير سويسرا للاحتجاج على الحظر الأميركي

أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت سفير سويسرا لدى طهران، الأحد، للاحتجاج على حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الإيرانيين وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين.

وقالت مذكرة جرى تسليمها للسفير بصفته ممثلاً للمصالح الأميركية في إيران لأن واشنطن وإيران ليست بينهما علاقات دبلوماسية، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب "بني على ذرائع كاذبة وتمييزية ويتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أنه تم تسليم السفير السويسري غيليو هاس "رسالة احتجاج بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره مؤخراً الرئيس الأميركي والقيود المفروضة والسلوك التمييزي ضد المواطنين الأميركيين المتوجهين إلى أميركا".

كما طالبت الخارجية الإيرانية من مواطنيها أن يتأكدوا من قبولهم بالدخول إلى الأراضي الأميركية قبل الإقدام على السفر.

وجاء في بيان الوازارة: "قبل السفر إلى هذا البلد (الولايات المتحدة) تأكدوا عبر طرق رسمية معتبرة كي لا تواجهوا أي مشكلة في الطريق أو في الدخول إلى الأراضي الأميركية"

ونشر إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن العديد من المواطنين الإيرانيين علقوا في مطارات أميركية مثل لوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك وأتلانتا إثر قرار ترمب، حيث لم يظن أحدهم أنه يتم تنفيذ القرار عقب ساعات من توقيعه، وفق روايات كتبها بعض المسافرين الإيرانيين في صفحات التواصل.

وقال مواطن إيراني إن المسؤولين في مطار تكساس الأميركي منعوا دخوله رغم أنه كان قد حصل على الفيزا منذ شهر وإنه كان يأمل أن لا يتم تطبيق قرار ترمب مباشرة.

وأصدر ترمب قراراً تنفيذياً يمنع، منذ مساء الجمعة، رعايا 7 بلدان مسلمة، وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، من دخول الولايات المتحدة.

وقد فاجأ القرار عدداً كبيراً من الأشخاص الذين كانوا في الطائرة لدى توقيع المرسوم أو كانوا يستعدون للسفر، وتسبب بإرباكات في بعض المطارات الأميركية.

ولأن أكثر من مليون إيراني يعيشون في الولايات المتحدة فقد أثار فرض ترمب حظراً على منح التأشيرات لسبع دول مسلمة من بينها إيران، حالة من الفوضى بين الطلاب ورجال الأعمال الإيرانيين والعائلات الإيرانية.