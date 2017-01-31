إيران تبدأ أنشطة نووية تتضمن التخصيب وإنتاج وقود

أعلنت إيران أنها بدأت بأنشطة نووية جديدة منها إنتاج وقود مفاعل طهران وحقن غاز في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بالكمية التي تم الاتفاق عليها وفق الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول 5+1.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمال وندي إن إيران تنتج وقوداً لمفاعل طهران النووي بنسبة 20%.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية قوله إن مفاعل طهران يستخدم لإنتاج المواد المشعة. وتعتبر تلك العملية معقدة إلا أنها أقل تعقيداً بالنسبة لإنتاج وقود محطات الطاقة.

وبحسب كمال وندي، تمتلك إيران أجهزة طرد مركزي من النوع المسمى IR4 وIR6، مؤكداً أن أجهزة طرد IR8 من حيث السعة في الإنتاج تحظى بسعة أكثر من تلك المتوفرة في الأجهزة الأخرى وهي أكثر تطوراً من أجهزة الجيل الأول IR1.

وبين كمال وندي أن طهران وقعت خلال الأسبوع الماضي على برنامج للتعاون المشترك في مجال الطاقة النووية مع روسيا لخمس سنوات قادمة.

مرحلة جديدة من تطوير أجهزة الطرد المركزي

وكانت إيران قد أعلنت الأحد الماضي عن بدء اختبار أجهزة الطرد المركزي IR-8 عبر حقن غاز UF6.

وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان لها عن بدء مرحلة جديدة من البحث وتطوير أجهزة الطرد المركزي من النوع المتقدم IR-8 عن طريق حقن غاز UF6فيها".

وبحسب البيان تعتبر هذه المرحلة من الأبحاث والتطوير في مجال تخصيب اليورانيوم هي على أساس حقوق والتزامات إيران في إطار الاتفاق الشامل المشترك.

وتأتي هذه الأنشطة وسط التزامات إيران الدولية حول تطبيق بنود الاتفاق النووي حيث سمح لطهران بأن تبدأ التخصيب في أجهزة الطرد المركزي IR-8 وهو ما يعادل 20 ضعفاً لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول وهي IR-1.

ويأتي قرار إيران حول حقن غاز UF6 في أجهزة الطرد المركزي IR-8 في وقت صرح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الاتفاق الشامل المشترك حول الاتفاق النووي هو أسوأ اتفاق، مطالبا بإعادة النظر فيه.

كما طالب ركس تيلرسون وزيرخارجية دونالد ترمب المقترح، بإيقاف تخصيب اليورانيوم وإنهاء إنتاج اليورانيوم داخل إيران.