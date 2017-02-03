عقوبات أميركا على إيران تطال كيانات متصلة بحزب الله

فرضت الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة في عهد الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، عقوبات جديدة على شركات وأشخاص إيرانيين وأجانب شملت 13 شخصاً، منهم لبنانيان و12 شركة، 4 منها لبنانية، متصلة بميليشيا حزب الله.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد نشرت، الجمعة، أسماء شركات وأشخاص ضمن العقوبات الجديدة التي أضافتها على القائمة.

وفي بيان للوزارة على موقعها يمكن مشاهدة الشركات والأشخاص كالآتي:

•یحیى الحاج، مواليد 1959 لبنان

•عبدالله أصغر زادة، مواليد 1968 إيران

•تني داریان، مواليد 1979 طهران، إيران

•حسن دهقان إبراهیمي، مواليد 1961 ديزفول، إيران

•محمد عبدالأمیر فرحات، مواليد 1969 لبناني من مواليد الكويت

•محمد مقام، مواليد 1970 إیران

•کامبیز رستمیان، مواليد 1960 إيران مقيم في الكويت

•علي شریفي، مواليد 1966 طهران، إيران

•کین جيانوآ، مواليد 1979 الصين

•ریتشاد یو، مواليد 1974 مكان الولادة غير محدد

•مصطفى زاهدي، مواليد 1978 مكان الولادة غير محدد (الاسم إيراني)

•قدرت زرگري، مواليد 1944، مكان الولادة غير محدد (الاسم إيراني)

•کارول جو، مواليد 1982، مكان الولادة غير محدد

•الشركة التجارية المحدودة للشحن – مدينة تشينغ دائو في ولاية شاندونغ الصين.

•شركة النجم الشرقي (للهواتف النقالة) – طهران، شارع بخارست، زقاق 15، الطابق الثالث، الوحدة رقم 5.

•شرکة اروین دانش آرین – طهران، شارع کاركر، شارع فرصت شیرازی، الطابق الخامس، رقم 78.

•الشركة ماهر التجارية والبناء - بیروت، لبنان.

•شركة ميراج التجارية والهندسية – بیروت لبنان

•شرکة ميراج لإدارة إعادة التدوير والخدمات البيئية –لبنان

•شرکة ام كي إس الدولية – طهران، شارع فاطمي، شارع بابا طاهر، الوحدة رقم 4.

•شركة نينغبو القرن الجديد للاستيراد والتصدير– مدينة جیانغبئي في محافظة تشجيانغ شرقي الصين.

•شركة الأفق الأخضر البحري (افق سبز دریا) – طهران، شارع بهشتی، خالد استنبولي، شارع 15، الرقم 18، الوحدة 4.

•شرکة ريم للأدوية – بیروت، لبنان.

•شرکة رویال مروارید

•شرکة "زیست تجهیز پویش" (أجهزة المسح الضوئي البيئية) – طهران، شارع مطهري، شارع فجر، زقاق أفشار، الوحدة 16.

وذكر موقع إذاعة أميركا الناطق بالفارسية أن وزارة الخزانة الأميركية قد أضافت في آخر تحديث للقائمة الاسم التالي:

•میلوراد دودیك، مواليد 1959 البوسنة والهرسك.

يشار إلى أنه لم يتم إلغاء القائمة رغم إلغاء بعض العقوبات بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1.