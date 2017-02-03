مصادر أميركية: عقوبات إضافية على كيانات إيرانية اليوم

نقلت وكالة "رويترز" الخميس عن مصادر مطلعة قولها إنه "من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الكيانات الإيرانية يوم الجمعة" ردا على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران مؤخرا، لكنها أوضحت أنها ستطبق "بطريقة لا تنتهك الاتفاق النووي المبرم في عام 2015".

وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه إن الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات على نحو 8 كيانات إيرانية أو "تدرجها" في قائمة الأنشطة المرتبطة بالإرهاب ونحو 17 في أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية طبقا لأمر تنفيذي أميركي.

ورفض المصدر الكشف عن أسماء الكيانات الإيرانية.

وقالت المصادر إن العقوبات الجديدة يجري الإعداد لها منذ بعض الوقت وإن قرار إيران تجربة إطلاق صاروخ باليستي يوم الأحد الماضي ساعد في إثارة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها.

والعقوبات الجديدة قد تكون مقدمة لسياسة أشد صرامة لكن المصادر أكدت أن الولايات المتحدة ستفرضها بطريقة لا تتعارض مع الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي بمقتضاه وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي في مقابل إعفائها من عقوبات اقتصادية.