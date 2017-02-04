إيران تعلن مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مناورات عسكرية جديدة تشمل إطلاق صواريخ.

وعلى ما جاء في وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد بدأت قوات تابعة للحرس الثوري، السبت، إجراء مناورات للدفاع الجوي تستخدم فيها أنواع الصواريخ من مختلف المديات وأنظمة الرادار في منطقة سمنان شمال إيران.

وأفادت الوكالة المقربة من الحرس الثوري أن هذه "المناورات تجري على مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، وسيتم فيها استخدام أنظمة الرادارات المختلفة وأنواع الصواريخ محلية الصنع من مختلف المديات، وكذلك اختبار مراكز القيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية".

وأرسل الجيش الأميركي، الجمعة، مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن، قرب مضيق باب المندب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن، لحماية الممرات المائية من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

في السياق ذاته، قال قائد بالحرس الثوري الإيراني السبت إن بلاده ستستخدم صواريخها ضد "أعدائها" إن هم هددوا أمنها.

ونقلت وكالة تسنيم عن البريغادير جنرال أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوية الفضائية بالحرس الثوري قوله "نعمل ليل نهار لحماية أمن إيران. إذا رأينا هفوة من الأعداء ستسقط صواريخنا بأصواتها المدوية على رؤوسهم"، وفق قوله.