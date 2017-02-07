خامنئي: الإيرانيون سيردون على تهديدات ترمب الجمعة

رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطهران بوقف الاختبارات الصاروخية ودعا الإيرانيين إلى الرد على "تهديدات" ترمب يوم الجمعة، في ذكرى الثورة الإيرانية عام 1979.



ونقل عن خامنئي قوله عبر موقعه الإلكتروني في اجتماع مع قادة عسكريين بطهران "لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية".



وأضاف المرشد: "يقول (ترمب) عليكم أن تخافوا مني. لا! هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في العاشر من فبراير (ذكرى الثورة) وسيعبرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات."