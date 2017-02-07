روحاني: الاتفاق النووي ليس كما يعتقد ترمب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية كان اتفاقاً مفيداً للجميع بخلاف ما يعتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن الاتفاق يمكن أن يستخدم كمنصة انطلاق لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

وأضاف روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "يقرأ الرئيس الأميركي الجديد نص الاتفاق النووي لكنه لا يقبله. يقول إن هذا أسوأ اتفاق في التاريخ".

وأضاف "هذا اتفاق متبادل المنفعة. الجميع مستفيد منه... يمكن استخدام المفاوضات النووية كمثال لمحادثات أخرى".

وكان مستشار حملة ترمب لشؤون الشرق الأوسط، غابرييل صوما، أكد، في حوار مع صحيفة "الرياض" أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد سوف تعيد النظر في الاتفاق النووي مع إيران لتعارضه مع مصالح أميركا في الشرق الأوسط مرجحاً إلغاءه بالكامل، جراء سياسة طهران التوسعية في المنطقة، وذلك بعد أن هدد ترمب مراراً بإلغاء الاتفاق.