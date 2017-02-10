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الاتحاد الأوروبي: أميركا ستنفذ اتفاق إيران كاملاً

المصدر: واشنطن - رويترز
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قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، الجمعة، إنها تلقت تأكيدات خلال اجتماعات مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت موغيريني للصحافيين بعد يوم من محادثات أجرتها في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية "تلقيت تأكيدات مما سمعته خلال الاجتماعات بشأن نية الالتزام بالتطبيق الكامل للاتفاق."

وتابعت أن الإدارة الجديدة أوضحت أنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن من ستعينه سفيرا جديدا لدى الاتحاد الأوروبي، ولا بشأن طريقة دفع محادثات التجارة الأميركية - الأوروبية المتوقفة.

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