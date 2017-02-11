انقطاع الماء والكهرباء يغلق المدارس والدوائر في الأهواز

یعاني إقليم الأهواز العربي في إيران من الانقطاع المتواصل للكهرباء والماء، ما أدى إلى إغلاق المدارس والدوائر الحكومية في 11 مدينة في هذا الإقليم.

ورغم أن الإقليم يشكل نسبة 35% من ثروة إيران المائية ويوفر معظم الطاقة الكهربائية للبلاد إلا أنه يعاني طيلة السنوات الماضية من نقص في المياه والطاقة الكهربائية.

ويعاني سكان إقليم الأهواز العربي من نقص كبير في الخدمات، نتيجة الإهمال أو بعض السياسات المتبعة والمنظمة من قبل السلطات لإجبارهم على ترك الإقليم الثري الذي يمتلك معظم ثروة إيران النفطية.

هذا ويعاني الأهوازيون من التمييز والمحسوبية في الحصول على الوظائف الحكومية وسائر الامتيازات في إقليمهم.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن "لجنة الأزمة" في إقليم الأهواز يوم السبت، أن الدوائر الحكومية والبنوك والجامعات والمدارس أغلقت أبوابها في 11 مدينة تابعة لهذا الإقليم بسبب انقطاع الماء والكهرباء.

وذكرت تلك المصادر أن مدن الأهواز وعبادان والمحمرة وحميدية وباوي وكارون ومعشور (ماهشهر) وهنديان (هنيجدان) وفلاحية(تشادكان) والحويزه والرُفيع تعاني من أزمة انقطاع الماء والكهرباء بشكل متواصل.

يذكر أن الكثير من السدود ومعامل توليد الطاقة الكهربائية في إيران تقع في إقليم الأهواز.