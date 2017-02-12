طهران قلقة من انعكاسات العقوبات الأميركية الجديدة

طالب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لدى استقباله رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، في طهران أمس السبت، بأن لا تبقى الاتفاقيات بين إيران ودول الغربية حبراً على ورق، ما يعكس تزايد القلق الإيراني من التحرك الأميركي الجديد وفرض المزيد من العقوبات على طهران بسبب استمرار دعم الإرهاب والتجارب الصاروخية، الأمر الذي بات يعرقل حضور الشركات الغربية للعمل في إيران.

ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد انتقد خامنئي الدول الغربية لأنها لم تنفذ غالبية وعودها والتزاماتها رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على توقيع الاتفاق النووي مع إيران.

واتهم المرشد الإيراني "أميركا وبعض القوى الأوروبية بلعب دور سلبي في الأحداث المريرة في سوريا والعراق"، وقال إن "جذور مشاكل المنطقة اليوم تعود إلى تدخل بعض القوى الكبرى"، متجاهلاً دور بلاده في تأجيج الصراعات الطائفية وانتشار الإرهاب في المنطقة.

وأكد خامنئي تصويت إيران لصالح عضوية السويد في مجلس الأمن الدولي، وقال: إن مجلس الأمن يمثل طاقة مهمة إلا أنه من المؤسف أصبح سجين بعض القوى الكبرى، داعياً إلى أداء دور بناء في الحيلولة دون ممارسة المعايير المزدوجة من قبل هذه المنظمة"، حسب تعبيره.

من جهتها، ركزت وسائل الإعلام السويدية على البعد الاقتصادي لزيارة رئيس الوزراء إلى إيران بوفد أغلبيته من النساء، حيث رافقه وفد اقتصادي ضخم وقع مع الجانب الإيراني خمسة اتفاقيات تعاون. كم توقعت أن يناقش قضايا المرأة وحقوق الإنسان.

لكن ناشطين حقوقيين انتقدوا عدم تسليط لوفين الضوء على موضوع انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة في إيران، أثناء لقائه مع المسؤولين الإيرانيين.

وكان رئيس الوزراء السويدي قال أمام الصحافيين في طهران أمس السبت، بعد لقاء جمعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن السويد وإيران عالمان مختلفان جدا ولكن يجب علينا الدخول في حوار مع الجميع".