الأهوازيون يتظاهرون لليوم الثاني لانعدام الخدمات

تظاهر آلاف الأهوازيين، عصر الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى المحافظة بمدينة الأهواز عاصمة إقليم عربستان، الذي تسميه السلطات "خوزستان" رسمياً، وذلك للاحتجاج على قطع المياه والكهرباء وانعدام الخدمات الأساسية والصحية وتفاقم التلوث البيئي والعواصف الرملية، وتصاعد ذرات الغبار والتلوث الناتج عن منشآت النفط والبتروكيماويات، ما تسبب بانتشار الأمراض والأوبئة.

وقال شهود عيان لـ "العربية.نت"، إن السلطات حاولت تفريق المتظاهرين أثناء تجمعات أمس واليوم التي بدأت من شوارع مركز المدينة، وانتهت إلى تجمعات أمام مبنى المحافظة، لكنها لم تستطع وقف حشود الجماهير الغاضبة التي رفعت هتافات تطالب باستقالة مسؤولي المدينة والمحافظة، الذين أغلبهم من المهاجرين واستبدالهم بآخرين عرب من أهل المنطقة واتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لعودة الخدمات الأساسية للمدينة.

كما رفع المتظاهرون لافتات تندد بعدم التحرك من أجل عودة المياه والكهرباء وشعارات تستنكر تفشي البطالة وتدني مستوى المعيشة، كما طالبوا السلطات الإيرانية برفع التمييز والاضطهاد.

ولليوم الثاني على التوالي، لبى آلاف الأهوازيين دعوة نشطاء المجتمع المدني للحضور في مظاهرة أمام مبنى المحافظة، وعبروا عن استيائهم من التعامل الأمني للسلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الشعبية وقمع الأصوات المنتقدة بدل تلبية مطالب الجماهير.

كما هتف المتظاهرون بشعارات ضد معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيسة منظمة حماية البيئة في إيران، التي زارت الإقليم عدة مرات لحل مشاكل التلوث والغبار والعواصف، لكنها لم تحرك ساكنا.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن قوات مكافحة الشغب ووحدات خاصة من الأمن الداخلي انتشرت في نقاط مختلفة من المدينة، كما انتشر عدد ملحوظ من عناصر الاستخبارات بالزي المدني وسط الحشود وقاموا بتصوير المتظاهرين.

وتظهر المقاطع المنتشرة بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد الهتافات والتصفيق في الشوارع الرئيسية لمدينة الأهواز، وشعارات تطالب بإيجاد حلول سريعة لأزمات التلوث والبطالة وانعدام الخدمات.