صحيفة خامنئي تهاجم عقد اتفاقيات بمنزل سفيرة السويد

هاجمت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اجتماعاً عقد في منزل السفيرة السويدية بطهران، التي زار رئيس وزراء بلادها العاصمة الإيرانية على رأس وفد رفيع المستوى، السبت، لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين.

وانتقد حسين شريعتمداري، مندوب المرشد الإيراني بصحيفة كيهان، في افتتاحية الصحيفة أمس الاثنين، عقد صفقات تجارية في منزل السفيرة السويدية، قائلاً: على مسؤولي الحكومة أن يوضحوا قيامهم بهذا العمل المذل"، حسب تعبيره.

ورأى شريعتمداري أن هناك شكوكاً وغموضاً في هذا الاجتماع، وتكهن أن تكون هناك صفقات سرية بين الحكومتين خلف الأبواب المغلقة".

كما انتقد ممثل خامنئي نشر صور الوزيرات والمسؤولات السويديات بدون حجاب خلال الاجتماع، الذي أقيم بمنزل السفيرة بدون طهران".

انتقاد لحجاب عضوات الوفد

أما في السويد، فقد أثارت الصحافة موجة انتقادات ضد حكومة لوفين، التي توصف بـ "النسوية"، وهاجمت إجبار عضوات الوفد على ارتداء الحجاب، وعدم تطرق المسؤولين السويديين إلى قضية المرأة وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وذكرت صحف مستقلة أن هذه الحكومة لا تتوانى عن انتقاد بعض الدول العربية حيال قضايا المرأة وحقوق الإنسان، لكن النساء الثماني ضمن الوفود التزمن بارتداء الحجاب الكامل خلال زيارتهن لإيران، ولم يتطرقن إلى هذه القضايا للحيلولة دون إثارة حفيظة الجانب الإيراني لإنجاح الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.

من جهتها، دافعت الحكومة السويدية عن قرارها إجبار عضوات وفدها على ارتداء الحجاب خلال الزيارة للحيلولة دون خرق القانون الإيراني.

ونقلت الصحف السويدية عن آن ليند، وزيرة التجارة السويدية، قولها إنها لم تكن راغبة في كسر القوانين الإيرانية، وإن الخيار الوحيد الآخر لتوقيع الاتفاقات كان إرسال وفد كامل من الرجال لذلك فضلت ارتداء غطاء الرأس.