أميركا تنفي التلميح برغبتها إلغاء الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الخميس، أنه لم يلمح في لقائه مع نظيره الفرنسي، جان مارك إيرولت، إلى أن واشنطن تخطط لإلغاء الاتفاق النووي الإيراني.

ورداً على سؤال بشأن تقرير نقل عن إيرولت قوله إنه جاءه انطباع بأن واشنطن تريد إلغاء الاتفاق، قال تيلرسون للصحافيين، قبل اجتماع مع نظيره الأرجنتيني: "لم أترك مثل هذا الانطباع".

وكان إيرولت قد صرح للصحافيين عقب اجتماعه مع تيلرسون أن هناك خلافات واضحة في الرأي بين البلدين الحليفين بشأن الاتفاق النووي الإيراني، حيث تريد الولايات المتحدة مراجعته بالكامل.