إيران ترفض علاج موظفة "رويترز" في سجن "إفيين"

كشفت منظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان" في إيران أن سلطات سجن إفيين بطهران تمتنع عن نقل السجنية البريطانية وموظفة رويترز "نازنين زاغري"، التي تعاني من آلام في الرقبة والظهر إلى مستشفى خارج السجن، رغم إصرار الأطباء على ذلك.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعتقل زاغري، الموظفة في مؤسسة تومسون "رويترز" قبل عام تقريباً، بتهمة مناهضة النظام الحاكم بطهران لدى عودتها من إيران في مطار خميني الدولي.

وأيّدت محكمة إيرانية بداية العام الحالي حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات، ضد زاغري وهي من أصل إيراني، بعد إدانتها بتهمة "التجسس من أجل الإطاحة بالنظام عن طريق الثورة الناعمة".

هذا.. وكتب موقع منظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان" الیوم الخمیس أن زاغري تعاني من آلام في الرقبة والظهر، حيث أجرت عمليتين جراحيتين قبل اعتقالها في مطار خميني الدولي بداية عام 2016 .

ولا يزال الأمر مجهولاً عن سبب امتناع سلطات سجن "إفيين" سيئ الصيت، خصوصاً أنه سبق أن امتنع عن نقل سجناء سياسيين مرضى إيرانيين إلى المستشفى خارج السجن، وهو ما عبّر عنه معارضون بأنه نوع من "التعذيب" ضد من يقبعون في إفيين.

وتقول منظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان" ومقرها في لندن أن طبيب سجن إفيين طلب نقل زاغري إلى طبيب متخصص في المخ والأعصاب الشهر الماضي، لكن السلطات لم تستجب لهذا الطلب حتى الآن.

وأوقفت زاغري-راتكليف (37 عاماً) في الثالث من أبريل في مطار طهران، فيما كانت تستعد للتوجه إلى بريطانيا مع ابنتها (22 شهراً آنذاك) بعدما زارت عائلتها في إيران.