لاعب مانشستر يمنع من دخول أميركا بسبب سفره لإيران

منعت الولايات المتحدة الأميركية تنفيذا لقوانين رئيسها دونالد ترمب دخول #لاعب مانشستر يونايتد السابق، دوايت يورك حيث كان قد #سافر لإيران قبل أشهر وشارك في مباراة ودية جمعت لاعبین دوليين وفريقا إيرانيا في استاد آزادي.

وكتب موقع "ورزش سه" الإيراني المهتم بالشأن الرياضي، نقلا عن #قناة "بين سبورت" التي يعمل يورك لديها كمحلل كرة قدم أن لاعب مانشستر يونايتد السابق تم منعه بسبب وجود ختم دخوله الأراضي الإيرانية.

وكان يورك وهو من ترينيداد وتوباغو ينوي #السفر إلى مدينة ميامي الأميركية ليفاجأ أن سلطات المطار تمنعه من الدخول بسبب سفره إلى إيران بصحبة لاعبين عالميين آخرين مثل لويس فيغو ومارسيل دوسايي وفيتور بايا وفابيو كانافارو وفرناندو هييرو.

وبناء على فرمان تنفيذي أصدره دونالد ترمب بعد دخوله البيت الأبيض بأيام، يمنع دخول مواطني 7 بلدان متأزمة على رأسها #إيران وسوريا حتى إشعار آخر، الفرمان الذي أشعل جدلا واسعا في #العالم بين معارض وموافق.

وكانت الخارجية الإيرانية قد قررت التعامل بالمثل مع فرمان ترمب حيث أصدرت قرارا بمنع دخول فريق #المصارعة الحرة الأميركي إلى أراضيها للمشاركة في كأس العالم للعبة لكن سرعان ما غيرت رأيها بسبب تهديد تلقته من اتحاد المصارعة بنقل المباريات إلى روسيا.