نائب للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد يترشح للرئاسة

أعلن حميد بقائي، نائب #الرئيس الإيراني #المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد، السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأصبح #السياسي الأول الذي يعلن مشاركته في استحقاق 19 أيار/مايو، على ما نقلت وسائل الإعلام. وأكد بقائي في بيان ترشحه بوصفه "مستقلا".

وفي حزيران/يونيو 2015 أوقف بقائي وأمضى سبعة #أشهر في #السجن قبل الإفراج عنه، من دون #كشف أسباب اعتقاله.

وفي أيلول/سبتمبر 2016 أعلن أحمدي نجاد الذي ترأس البلاد من 2005 إلى 2013 امتناعه عن الترشح، بعد تدخل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي أكد الحاجة إلى تجنب "استقطاب ضار" بالبلاد.

ومؤخرا كرر #أحمدي_نجاد أنه لن يترشح للانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه لا يدعم أي مرشح فيها.

ومن المتوقع ترشح الرئيس حسن روحاني الذي انتخب في 2013 بدعم المعتدلين والإصلاحيين لولاية جديدة من 4 سنوات، لكنه لم يعلن ذلك رسميا بعد.

أما معسكر #المحافظين فأنشأ كتلة جديدة باسم "الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية" في كانون الأول/ديسمبر لجمع مختلف أجنحة وشخصيات هذا التيار وطرح مرشح واحد.

في جميع الأحوال يترتب على أي ترشيح أن ينال #الضوء الأخضر من مجلس صيانة #الدستور الذي يسيطر عليه #المحافظون.