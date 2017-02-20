إيران تمنع الطائرات المسيرة بعد تحليقها قرب بيت المرشد

أعلن الحرس الثوري الايراني منع تحليق #الطائرات_المسيرة في سماء #طهران، وذلك بعد ما أسقطت المضادات الجوية التابعة للجيش الايراني عددا من الطائرات بدون طيار كانت قد حلقت بالقرب من بيت المرشد الأعلى الإيراني علي #خامنئي.

وأكد مساعد العمليات في مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري، العميد علي رضا ربيعي، منع الطائرات المسيرة الشخصية والخاصة (من نوع كوادكوبتر وهلي شات‌) من التحليق في أجواء العاصمة طهران"، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الايرانية.

وقال ربيعي إن هذه الطائرات المسيرة "تسببت في الماضي بمشاكل أمنية واجتماعية ونفسية في المجتمع".

الدفاع الجوي يتدخل

ومنتصف كانون الثاني/يناير، أطلق الدفاع الجوي النار على طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منطقة في وسط طهران تقع فيها مكاتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن #روحاني ومقار حيوية أخرى.

ونهاية كانون الأول/ديسمبر، أسقطت في المكان نفسه طائرة مسيرة أخرى تابعة للتلفزيون الإيراني العام كانت تصور وقائع صلاة الجمعة في طهران.

وأضاف ربيعي أن "هذه الطائرات المسيرة المزودة بكاميرات" والتي كانت تحلق فوق هذه الأمكنة يمكن "أن تسلم المواد المصورة لأعداء" الجمهورية الإسلامية.

وأوضح أنه في حالات أخرى، حلقت طائرات مسيرة "فوق منازل أفراد لتصويرها" وتقدم بعض هؤلاء بشكاوى.

وازداد في الأعوام الأخيرة استخدام شركات تصوير وإعلانات أو مجرد هواة لطائرات مسيرة مزودة بكاميرات.

وأشار ربيعي إلى أنه يمكن الحصول على تراخيص خاصة من وزارات الثقافة والرياضة أو من التلفزيون العام لتصوير أحداث محددة.