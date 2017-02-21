تظاهرات للتضامن مع الأحواز أمام مقر الاتحاد الأوروبي

تظاهر اليوم الثلاثاء المئات من نشطاء #الأحواز وأشقائهم العرب ومناصري #القضية_الأحوازية ضد الاحتلال الفارسي للأحواز العربية، أمام مبنى #البرلمان_الأوروبي في بروكسل، وذلك تلبية لدعوة حركة "النضال العربي لتحرير الأحواز"، للتضامن مع #الشعب_العربي_الأحوازي المنتفض في مدينة الفلاحية وباقي المدن الأحوازية.

وردد المشاركون في التظاهرة عدة هتافات، أبرزها "يسقط الاحتلال الإيراني"، "أوقفوا جرائم الاحتلال الإيراني بحق الأحوازيين"، و"الأحوازيون يذبحون أين الضمير العالمي؟!"، و"أوقفوا تدمير البيئة في الأحواز"، و"أوقفوا تدمير التراث والآثار التاريخية في الأحواز"، و"أوقفوا عمليات سرقة مياه الأحوازيين"، و"صبراً صبراً يا أهل الفلاحية إن النصر قادم".

وأكد المشاركون في المظاهرة، أنها تأتي تضامناً مع أبناء الشعب العربي الأحوازي، الذين جددوا انتفاضتهم ورفضهم للاحتلال الفارسي ومشاريعه العدائية وآخرها ما يحدث في مدينة #الفلاحية من مظاهرات وصدامات شعبية، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدة أحوازيين، بالإضافة إلى اعتقال العشرات منهم وزجهم في السجون.

وحثَّ المتظاهرون الاتحاد الأوروبي للقيام بمسؤولياته تجاه ما يعانيه الشعب الأحوازي من قمع تحت وطأة الاحتلال الفارسي الغاشم، منوهين بما يقوم به الشعب الأحوازي من صمود أسطوري في وجه إرهاب الدولة الفارسية، رغم ما يواجهه من قتل وقمع وتنكيل.

وشددوا على أن بركان الغضب الذي تشهده مدينة الفلاحية الآن، سيمتد تدريجياً ليشمل كافة أنحاء الوطن الأحوازي، لافتين إلى أن محاولات المحتل الغاشم لتضييق سبل العيش لإركاع أبناء الشعب الأحوازي بددها صمودهم وكبرياؤهم، ولم يثنهم ما يرتكبه المحتل الفارسي الغاشم من عمليات قتل وبطش.

واعتبر المتظاهرون أن الدولة الفارسية تمارس #الإرهاب ضد المواطنين العزل في الأحواز المحتلة للنيل من صمودهم، ولاستعادة هيبتها أمام ما بات يهدد بقاءها في الأحواز ككيان محتل نتيجة للتحولات السياسية والاجتماعية التي أكسبت الأحوازيين القدرة على تصعيد نضالهم ضد الدولة الفارسية التي توسع نطاق شرورها.

ونوهوا بما يبثه الشعب الأحوازي من رسائل صمود من "الفلاحية" و"الأحواز العاصمة" و"عبادان" و"معشور" ومن كافة ربوع الأحواز، وهو يخوض نضاله على أرض الواقع لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة، مؤمناً بأن المجتمع الدولي وقوانينه يقران هذه الحقوق.

وطالبوا المجتمع الدولي بإقرار الحق الأحوازي في تقرير المصير، وضرورة إرسال وفد أممي مهمته تقصي الحقائق في واقع علاقة الدولة الفارسية بالأحواز، للتحقيق في جرائم الدولة الفارسية في الأحواز على مدى 90 عاماً، تشمل الإبادة وانتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم التهجير وسلب الممتلكات، والاضطهاد على أساس العرق والدين، إحداث ديموغرافية متعمدة.

وتضمنت المطالب أيضاً عودة المهجرين إلى مناطقهم، وإعادة الأراضي والممتلكات المنزوعة إلى أصحابها، مع اعتبار المستوطنات المستحدثة في المناطق الأحوازية بعد الاحتلال كيانات باطلة وغير شرعية، مشددين على ضرورة الإفراج عن الأسرى الأحوازيين في سجون المحتل من دون قيد أو شرط.

كما شملت قائمة المطالب ضرورة النظر في عدالة محاكم دولة الاحتلال والأحكام الجائرة التي أصدرتها ضد الأحوازيين، مع أهمية التعاطي مع القضية أحوازية كقضية حقوقية عادلة ذات بعد إنساني لا تحتمل التسويف، ورفع ملف #القضية_الأحوازية على الجهة المختصة للبت فيها.

يذكر أن هذه التظاهرة تأتي ضمن العديد من الفعاليات، التي شهدها المجتمع الدولي خلال الأيام القليلة الماضية، تضامناً مع أبناء الشعب الأحوازي عامة، ومواطني مدينة الفلاحية بشكل خاص في ظل ما يعانونه من قمع وتنكيل وأحكام عرفية، وتضمنت الفعاليات الدولية تظاهرات أمام سفارة الاحتلال الفارسي في لاهاي، وأخرى أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، وغيرها من عشرات الفعاليات.