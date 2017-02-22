إيران..أنباء عن اعتقال قريبة لروحاني ضمن تصفية الحسابات

تحدثت أنباء عن اعتقال السلطات الأمنية في إيران طاهرة قيومي، حفيدة شقيقة الرئيس #حسن_روحاني ورئيسة قسم العلاقات الدولية والإعلام في مكتب الرئاسة، بتهمة التواصل مع وسائل إعلام معادية للنظام، بحسب ما ورد من أنباء في مواقع إيرانية اليوم الأربعاء.

وكشف موقع "آمد نيوز" أن السلطات الأمنية اعتقلت قيومي يوم الأربعاء 15 فبراير/شباط الحالي، وتم التحقيق معها يوم أمس الثلاثاء عن طريق المدعي العام لمدينة #طهران، عباس جعفري دولت آبادي، بتهم لم تعلنها السلطة القضائية رسمياً حتى الآن.

يذكر أن هناك تضارباً بالأنباء حول ما إذا كان قد تم الإفراج عنها واستدعاؤها مرة أخرى، أم أنها بقيت قيد الاعتقال.

ونقل الموقع الإيراني نقلاً عن مصادره في #الحكومة_الإيرانية أن التحقيق مع قيومي تم في الطابق الثاني بمبنى الادعاء العام وسط العاصمة طهران، واستمر لعدة ساعات مع رئيسة قسم العلاقات الدولية والإعلام في مكتب الرئيس حسن روحاني.

ويرى مراقبون في الشأن الإيراني أن اعتقال #طاهرة_قيومي يأتي في إطار تصفية حسابات والصراع على السلطة الذي أصبح علناً في الآونة الأخيرة بين الرئيس حسن #روحاني المنتمي للتيار المعتدل، ورئيس السلطة القضائية صادق #لاريجاني المنتمي للتيار المتشدد، المقرب من المرشد علي #خامنئي .

وكان النائب في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، المقرب من الرئيس روحاني والتيار الإصلاحي، قد كشف في ديسمبر الماضي، عن فساد السلطة القضائية في بلاده بعد تقرير نشره موقع "آمد نيوز"، كاشفاً إيداع مبالغ حكومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات في حسابات رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني، وهو التصريح الذي أثار حفيظة لاريجاني وأمر باعتقال النائب رغم حصانته البرلمانية.

بعد ذلك بدأت حرب كلامية، كانت الأولى من نوعها بين رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني، على خلفية "الفساد" المتهمة به السلطتان الإيرانيتان، حيث طالب كل منهما الآخر بكشف حسابات جهازه وسط ذهول المواطنين الإيرانيين، وهم يرون شدة الاتهامات المتبادلة بين أعلى السلطات في بلادهم.