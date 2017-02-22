خامنئي يهدد الفلسطينيين: "المقاومة" أو الاقتتال الداخلي

دعا مرشد إيران علي #خامنئي الفلسطينيين إلى ضرورة "مواصلة المقاومة" على الأرض و"التحرر من تبعات اتفاقات أوسلو"، كما دعا إلى إدارة ما وصفها بـ"الخلافات الداخلية"، قبل أن تتحول إلى صراع ومواجهات في ما بينهم، في تصريح يحمل في طياته تهديداً.

جاءت دعوة خامنئي خلال مؤتمر نظمته #طهران تحت شعار "دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني"، حضره ممثلو عدد من المجموعات الفلسطينية، في غياب ممثل عن السلطة الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

في المقابل، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية تحذيره من استخدام الفلسطينيين "وقوداً لحروب الآخرين"، وذلك رداً على دعوة الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في مؤتمر طهران أمس الثلاثاء إلى "توحيد الجبهات ضد #إسرائيل في #غزة ولبنان".

ويبدو أن إيران تحاول من جديد استخدام الورقة الفلسطينية لحجز موقع لها في المنطقة، لتبعد عنها أنظار العالم، خصوصا لجهة تدخلاتها بدول المنطقة وثبوت دورها المباشر في زعزعة استقرار هذه الدول، ومنها على وجه التحديد سوريا والعراق واليمن.

ويتساءل مراقبون عن دوافع وحقيقة الدور الإيراني في المنطقة. وطرحت القراءات اليوم في الصحافة حول كلام المرشد علي خامنئي خلال مؤتمر "دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني" تساؤلات لدى المراقبين حول التوقيت، خصوصاً أن #إيران بين الحين والآخر تحاول الاستدارة على الضغوطات الإقليمية باستغلالها القضية الفلسطينية.

ومن أبرز النقاط التي أشار إليها خامنئي إشارته إلى أن "أي مجموعة تترك راية المقاومة على الأرض من المؤكد ستنبثق مجموعة أخرى من الشعب الفلسطيني لحمل الراية".

كما شدد خامنئي على أن "أي مجموعة تحافظ على وجودها في مسار المقاومة فإيران معها، وخلافاً لذلك فإن ابتعادها عن المسار يعد بمثابة الابتعاد عن إيران".

وفي إشارة إلى ما وُصف باستغلال إيران للقضية الفلسطينية، تحجج خامنئي بحدة الأزمات في عدد من دول المنطقة، واعتبرها سبباً في تراجع الدعم للقضية الفلسطينية وتحرير #القدس .

يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت علاقات إيران والمجموعات الفلسطينية المقاومة تراجعاً ملحوظاً، بسبب دور إيران في سوريا والعراق واليمن والملفات الإقليمية الأخرى.