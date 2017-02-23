إيران.. السجن والإبعاد لـ 4 ناشطين أتراك

أفادت وكالة "هرانا" الحقوقية أن محكمة بمدينة #بهارستان بمحافظة #طهران، أصدرت أحكاما تصل إلى 45 عاما ضد 4 من نشطاء الحقوق الثقافية للأتراك الآذريين في إيران بتهمة "إقامة تجمعات غير قانونية للمطالبة بتدريس لغتهم الأم".

وإضافة إلى أحكام السجن المتفاوتة، قضت المحكمة بإبعاد المتهمين لمدة عامين عن مناطق سكناهم، رغم أن مطالبهم كانت سلمية واختصرت على مطالبتهم بتدريس لغتهم الأم في المدارس وإحياء الثقافة والتراث المحلي في مناطقهم، بحسب الوكالة التي تغطي انتهاكات #حقوق_الإنسان في إيران.

وفي تفاصيل قرار المحكمة، حكم على كل من الصحفي أكبر آزاد، بالسجن 10 أعوام والناشط علي رضا فرشي، بالسجن لمدة 15 عاما، وبهنام شيخي، بالسجن لمدة 10 أعوام ، وحميد منافي، بالسجن لمدة 10 أعوام، بالإضافة إلى إبعاد كل متهم عامين إلى مدن بعيدة عن مناطق سكناهم.

ويعاني الأتراك الآذريون الذين يشكلون حوالي 30% من سكان، بحسب إحصائيات غير رسمية ويعيشون في أقاليم آذربيجان الشرقية والغربية واردبيل وطهران وزنجان وقزوين ومحافظات أخرى، من التمييز الثقافي كالحرمان من التعليم باللغة الأم وفقدان صحف ونشريات وكتب بلغتهم الأم كما سائر القوميات غير الفارسية في إيران.

وخلال السنوات القلية الماضية، اندلعت مظاهرات عارمة وعمت كافة مدن إقليم آذربايجان احتجاجا على إساءة الإعلام والتلفزيون الإيراني للقومية التركية في البلاد.

وقامت قوات الأمن الإيرانية في يوليو/تموز الماضي، بقمع مظاهرة سلمية للأتراك الآذريين في مدينة تبريز، شمال شرق إيران، حيث خرج الآلاف للتنديد بمقال نشرته صحيفة "طرح نو" تضمن عبارات وصفت بـ "العنصرية" ضد الأتراك.

وفي نوفمبر الماضي، حيث خرجت مسيرات في كل من مدن تبريز وارومية ووزنجان وأردبيل وقزوين، اعتقلت السلطات الأمنية خلالها مئات الشبان #الآذريين الذين حكم على 27 منهم من قبل محكمة الثورة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.