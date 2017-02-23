سرقة هوليودية بطهران.. لصوص يستولون على سيارة مصرف

شهدت العاصمة الإيرانية #طهران صباح الخميس 23 فبراير، سرقة على طريقة أفلام هوليود، حيث استولى لصوص على سيارة مخصصة لنقل الأموال تابعة لبنك "باساركاد"، كانت تحمل أمولا نقدية في طريقها إلى أحد الفروع.

وحسب الخبر الذي تناقلته المواقع الإيرانية، كانت السيارة في "اوتوستراد حقاني" في طهران وفي الساعة 7:47 اقتربت سيارتان من نوع "برايد" منها وحاولتا عرقلة حركتها.

ولم تفلح سيارة البنك في التخلص من السيارتين، فاضطرت إلى الوقوف، وفور توقفها ترجل ملثمون من سيارتي البرايد وسرقوا جميع الأموال المتواجدة في سيارة البنك ولاذوا بالفرار.

ونقلت وکالة "إلنا" عن مصدر مطلع أن اللصوص استعانوا، بعد سرقة النقود، بسيارة بديلة كانت تنتظرهم في الموقع وهربوا من مكان الحادثة.

يذكر أن "اوتوستراد حقاني" الذي حدثت فيه السرقة، طريق سريع في العاصمة الإيرانية يصل عدة مناطق ببعضها، وهو من الطرق الأكثر ترددا في طهران، حيث يشهد ازدحاماً شديداً في ساعات الصباح خاصة عند بدء الدوائر عملها.

وبعد الحاث، حضرت قوات #الشرطة_الإيرانية إلى الموقع وبدأت عملها في جمع المعلومات.

ونشر مكتب العلاقات العامة في شرطة طهران بياناً انتقد فيه بنك "باساركاد" متهماً إياه بالتقصير في تأمين سيارة حمل النقود. وجاء في البيان "رغم كل تحذيرات الشرطة لم يتخذ البنك الإجراءات اللازمة لتأمين سيارة حمل النقود".

هذا ولم يكشف حتى الآن عن حجم الأموال المسروقة، لكن قال مصدر مطلع إن اللصوص أخذوا معهم ثلاثة أكياس كبيرة مليئة بالنقود.