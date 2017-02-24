نائب خامنئي يهدد: الأهداف الأميركية في مرمى قواتنا

صرح ممثل المرشد علي #خامنئي في الجامعات الإيرانية، #محمد_محمديان ، اليوم الجمعة أن "الذين يرون في #الاتفاق_النووي مع الدول الست بأنه أبعد شبح الحرب عن إيران، يعرضون كذبة كبيرة على الناس". حسب تعبيره.

وطالب محمديان الذي كان يتحدث في جامعة طهران وسط العاصمة الإيرانية من قوات بلاده الاستعداد للحرب، بناء على التعاليم الإسلامية، حسب ما جاء في وكالة تسنيم المقربة من الأمن والحرس الثوري الإيرانيين.

وهدد نائب المرشد خامنئي، الحكومة الإسرائيلية أن "طهران ستقوم بتدمير حيفاء وتل أبيب في حال بادرت إسرائيل بضرب إيران نيابة عن الولايات المتحدة"، على حد قوله.

وقال ممثل خامنئي في الجامعات الإيرانية إن الولايات المتحدة ستكون "حمقاء" في حال هاجمت بلاده، مذكرا بدور إيران العسكري في سوريا والعراق، لكن محمديان بنفس الوقت أضاف أن "احتمالية اندلاع حرب بين بلاده والولايات المتحدة تبقى ضعيفة".

وهدد محمديان المعروف بتشدده تجاه الحريات في بلاده، الولايات المتحدة وقال إن جميع أهدافها في مرمى قوات الجمهورية الإسلامية، مدعيا أن "الشعب الإيراني يعد الأيام لمواجهة القوات الأميركية". حسب وصفه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد قال في السابع من فبراير الجاري، إن كل الخيارات "مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بالرد على تجربة الصاروخ الباليستي الإيراني.

عقب تهديد ترمب قال البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية سترد على تجربة #الصاروخ_الباليستي التي أجرتها #إيران وعلى غيرها من الأعمال العدائية في منطقة الشرق الأوسط.

بالمقابل قال ممثل خامنئي في معرض حديثه عن تصريحات المسؤولين الأميركيين اليوم الجمعة بأن "المسؤولين الأميركيين يطلقون تهديدات عسكرية ضد إيران لكنهم لا ينفذونها."