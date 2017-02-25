روحاني: زيادة القدرات العسكرية لن تضمن أمن إيران

حذر الرئيس الإيراني #حسن_روحاني في حديث أمام حشد من وزارة الداخلية الإيرانية من أن زيادة #القدرات_العسكرية لن تضمن أمن بلاده، وأن تفاقم الهوة وفقدان الثقة في المجتمع الإيراني، تعني فقدان الأمن، بناء على ما جاء في الوكالات الإيرانية اليوم السبت.

وقال روحاني في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمسؤولين الإيرانيين عن إقامة الانتخابات الرئاسية المقبلة: "لن نرى الأمن في حال وجود خلاف بين القوميات والمذاهب وتفاقم الهوة وفقدان الثقة في المجتمع الإيراني، حتى إن أوجدنا عشرة أضعاف قواتنا الأمنية والعسكرية الحالية وامتلكنا مئة ضعف السلاح الموجود"، حسب تعبيره.

وأكد #الرئيس_الإيراني أنه "في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم، يجب أن لا نسمح بخلق فجوة بين المجتمع الإيراني"، مضيفاً أن "بلاده تمر بظروف خاصة، غير عادية"، حسب ما جاء في وكالة #تسنيم المقربة من الحرس الثوري والأمن الإيرانيين.

وتعاني #إيران من مشاكل داخلية وخارجية، حيث وصل الخلاف بين التيارين الإصلاحي والمتشدد إلى أشده بعد تبادل الاتهامات بالفساد في السلطتين التنفيذية والقضائية بطريقة غير مسبوقة، بالإضافة إلى الاضرابات العمالية بسبب تدهور الاقتصاد واستمرار الاحتجاجات في إقليم الأهواز، إثر تدهور الأوضاع البيئية والخدمية، التي أجبرت روحاني وحكومته على عقد جلسات طارئة والسفر إلى الإقليم بشكل مفاجئ.

وعن الانقسام الداخلي الشديد الذي يمر به المجتمع الإيراني حول قضايا داخلية مثل الحريات، وخارجية مثل الاتفاق النووي ودعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، كان المرشد خامنئي قد صرح قبل أسبوعين تقريبا بأن "الشعب الإيراني ليس متخاصما مع بعضه البعض بل متحد في القضايا المهمة، وذلك في معرض رده على مطالبة الرئيس الأسبق محمد خاتمي بمصالحة وطنية.

كما انتقد روحاني في كلمته صراع الأجنحة بين التيارين الإصلاحي والمتشدد، قبيل الانتخابات الرئاسية والبلدية في إيران، محذراً من استغلال الأموال العامة لصالح جناح خاص في الانتخابات التي من المقرر أن تجري في 19 مايو/أيار القادم.