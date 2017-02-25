نائب الرئيس الأميركي: لن نسمح لإيران بزعزعة المنطقة

اتهم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، #إيران بزعزعة الشرق الأوسط عبر كونها راعياً قيادياً للإرهاب، مؤكدا أن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب سيتصدى لها بقوة وحزم.

وقال بنس الجمعة في تصريح صحافي: "الرئيس #ترمب وضع تحت عيونه دولة إيران كراعٍ قيادي للإرهاب. قلنا لهم في #طهران إنه يجب عليهم أن يتابعوا التطورات، هناك رئيس جديد في المكتب البيضاوي اسمه دونالد ترمب".

وأضاف: "منذ فترة طويلة وإيران تضخّ أسلحة وأموالا لفروعها الإرهابية في #لبنان و #سوريا وغزة".

وختم قائلاً: "فلنكن واضحين الرئيس ترمب لن يسمح بتاتاً لإيران بتطوير #سلاح_نووي، هذا وعدنا لكم وللعالم".