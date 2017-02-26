انطلاق المناورات البحرية الإيرانية وسط توترات مع أميركا

قال قائد #القوات_البحرية_الإيرانية إن #طهران بدأت تدريبات بحرية في #الخليج و #المحيط_الهندي ، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد #ترمب تحذيراً رسمياً لطهران.

وتعهد ترمب منذ أن تولى السلطة الشهر الماضي باتخاذ موقف متشدد من إيران وحذرها بعد أن أجرت تجربة على #صاروخ_باليستي يوم 29 يناير/كانون الثاني من أنها تلعب بالنار، وأن جميع الخيارات الأميركية مطروحة على الطاولة.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الأميرال حبيب الله سياري قوله إن #المناورات البحرية الإيرانية السنوية ستجرى في #مضيق_هرمز و #خليج_عمان و #باب_المندب والأجزاء الشمالية من المحيط الهندي، "للتدريب على محاربة الإرهاب والقرصنة".

وتمر الملايين من براميل #النفط يومياً متجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا عبر باب المندب ومضيق هرمز الواقعين على امتداد سواحل #اليمن و #إيران .

وقالت الوكالة الإيرانية للأنباء "إرنا" إن سفناً وغواصات وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية ستشارك في التدريبات التي ستجرى على مساحة نحو مليوني كيلومتر مربع، وسيستعرض أفراد مشاة البحرية مهاراتهم على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران.

يذكر أن الأسطول الخامس الأميركي متمركز في المنطقة ويحمي الممرات الملاحية في الخليج والمياه المجاورة.

وقال ترمب في وقت سابق هذا الشهر إنه وجه تحذيراً رسمياً لإيران بعد إطلاقها صاروخاً باليستياً وفرض بعد ذلك عقوبات جديدة عليها.