روحاني ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية

قرر الرئيس الإيراني حسن #روحاني "المشاركة في الانتخابات الرئاسية" في 19 أيار/مايو المقبل لولاية ثانية من 4 سنوات، كما ذكرت وسائل الإعلام الأحد نقلاً عن نائب الرئيس المكلف بالشؤون البرلمانية حسين علي #أميري.

وقال المصدر لعدد من الصحافيين في #البرلمان بينهم مراسل وكالة الأنباء الرسمية إن "روحاني توصل في الأسابيع الأخيرة إلى قرار مشاركته في #الانتخابات_الرئاسية".

ولم يعلن روحاني الذي انتخب عام 2013 بدعم من #الإصلاحيين لولاية من 4 سنوات عن موقفه رسمياً.

فيما يجب على المرشحين لهذه الانتخابات التسجيل في موعد أقصاه 15 نيسان/أبريل، وفقاً للقانون. ومن ثم ينظر مجلس صيانة #الدستور ضمن فترة 10 أيام في قبول أو رفض هذه الترشيحات.

ومن المفترض أن تبدأ الحملة الانتخابية في 28 نيسان/أبريل لتنتهي في 17 أيار/مايو.

وكان حامد بقائي النائب السابق للرئيس محمود أحمدي #نجاد أول من أعلن ترشيحه في 18 شباط/فبراير كـ "مستقل".