إيران تختبر صواريخ خلال مناورات عسكرية في الخليج

اختبرت #البحرية_الإيرانية صواريخ في إطار مناورات عسكرية تنظمها في #الخليج_العربي، على ما أفادت وكالتا "فارس" و"تسنيم" الاثنين.

ونقلت وكالة "فارس" عن وزير الدفاع حسين #دهقان قوله، إنه "تم اختبار أحدث #صاروخ_كروز بحري يحمل اسم نصير في مياه جنوب البلاد". وذكرت الوكالة أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح.

كما أكدت وكالة تسنيم "اختبار قذائف دهلاوية الصاروخية الذكية بنجاح". ولم يحدد مدى هذه #الصواريخ_الإيرانية الصنع.

وباشرت البحرية الإيرانية، الأحد، مناورات عسكرية تعرف بـ"الولاية 95"، وتجري في الخليج العربي و #مضيق_هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.