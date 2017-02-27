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إيران تختبر صواريخ خلال مناورات عسكرية في الخليج

المصدر: طهران – فرانس برس
صاروخ كروز باسم نصير اختبرته إيران
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اختبرت #البحرية_الإيرانية صواريخ في إطار مناورات عسكرية تنظمها في #الخليج_العربي، على ما أفادت وكالتا "فارس" و"تسنيم" الاثنين.

ونقلت وكالة "فارس" عن وزير الدفاع حسين #دهقان قوله، إنه "تم اختبار أحدث #صاروخ_كروز بحري يحمل اسم نصير في مياه جنوب البلاد". وذكرت الوكالة أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح.

من المناورات الإيرانية من المناورات الإيرانية

كما أكدت وكالة تسنيم "اختبار قذائف دهلاوية الصاروخية الذكية بنجاح". ولم يحدد مدى هذه #الصواريخ_الإيرانية الصنع.

القذيفة التي اختبرها إيران القذيفة التي اختبرها إيران

وباشرت البحرية الإيرانية، الأحد، مناورات عسكرية تعرف بـ"الولاية 95"، وتجري في الخليج العربي و #مضيق_هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.

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