فيلم إيراني يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

فاز الفيلم الإيراني "ذا سيلزمان" (أو "البائع") مساء الأحد بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي فيما قاطع مخرجه #أصغر_فرهادي حفل توزيع هذه الجوائز في #هوليوود احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة.

وفي بيان تلي باسمه، أكد #فرهادي أنه لم يحضر تضامنا مع الأشخاص الذين "لا يحترمهم" قرار ترمب الذي علّقه القضاء الأميركي.

وقد نظم فرهادي الذي سبق له أن فاز بجائزة #أوسكار أفضل #فيلم أجنبي عن "سيباريشن" أو "انفصال" العام 2012، عوض ذلك عرضا مجانيا لفيلم "البائع" لآلاف الاشخاص في ساحة ترافلغار سكوير في لندن. وفيلم "البائع" يتناول الثأر والشرف في إطار زواج حديث.

وجاء في البيان الذي تلته المهندسة الأميركية الإيرانية الأصل ورائدة الفضاء انوشه انصاري: "تقسيم العالم إلى الولايات المتحدة و"أعداء الولايات المتحدة" يولد الخوف وهو تبرير خادع للحرب والعدوان".

وأضاف البيان أن "هذه الحروب تحول دون قيام الديمقراطية وحقوق الإنسان في دول كانت ضحية عدوان. يمكن لصناع #الأفلام أن يحولوا كاميراتهم لتصوير مزايا إنسانية مشتركة وكسر الأفكار النمطية حول جنسيات وديانات مختلفة. وهم يقيمون التعاطف بيننا وبين الآخرين وهو تعاطف نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وكان دونالد ترمب بعيد توليه الرئاسة منع مواطني سبع دول مسلمة من بينها إيران من دخول الولايات المتحدة ما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق. وقد علقت محاكم أميركية تنفيذ القرار الرئاسي.