هذه الصور جعلت لاعب منتخب إيران يلجأ إلى فنلندا

تتكرر حالات هروب #الرياضيين_الإيرانيين المشاركين في منافسات رياضية عالمية خارج بلادهم، وذلك بهدف البحث عن حياة أفضل، رغم الرقابة الصارمة التي يمارسها المسؤولون الإيرانيون قبل وأثناء المنافسات الخارجية، حيث يرهن الرياضيون مبالغ أو وثائق مالية في بنوك إيرانية لضمان عودتهم إلى بلادهم بعد المشاركة.

رغم ذلك، تحدثت وكالات ومواقع إيرانية اليوم الاثنين عن هروب رياضي إيراني جديد، هذه المرة من #المنتخب_الإيراني للتزلج، وذلك بعد مشاركته في بطولة العالم بالتزلج التي أقيمت مؤخراً في مدينة لاتي بفنلندا.

وكتبت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري والأمن الإيرانيين أن البعثة الإيرانية التي تضم مسؤولين من اتحاد اللعبة ورياضيين محترفين، رجعت إلى العاصمة #طهران من دون المتزلج #علي_رضا_مقديد ، بعد المشاركة في بطولة العالم للتزلج في #فنلندا .

وحتى الآن لم ينشر لا علي رضا مقديد أو الاتحاد الإيراني للرياضة رسميا أي شرح لأسباب عدم رجوع #مقديد مع البعثة إلى العاصمة طهران لكن المتزلج الإيراني نشر صورا من رسائل بعثها له "عبدي افتخاري"، رئيس الاتحاد الإيراني للتزلج، عبر موقع "انستغرام" ينصحه فيها بحذف صور تجمعه مع نساء مشاركات في نفس البطولة، مما يمكن اعتباره تهديدا للرياضي ربما يؤدي إلى اعتقاله في حال رجوعه إلى #إيران بتهمة "الفساد والخروج عن مبادئ الثورة الإسلامية".

وفي إحدى الرسائل يخاطب رئيس الاتحاد الرياضي اللاعب الذي لجأ إلى فنلندا قائلاً: "الصور المنشورة في صفحتك لا تناسب لاعب منتخب الجمهورية الإسلامية، احذفها فورا، يبدو أن الذين لم يدعوك للمنتخب قبلنا كانوا على حق".

واعتبر بعض المتابعين الإيرانيين في مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل رئيس الاتحاد بمثابة تهديد مباشر للاعب الذي اختار البقاء في فنلندا وعدم المجازفة بالرجوع إلى بلاده.

وبدأت ظاهرة لجوء الإيرانيين بشكل عام، والأكاديميين والسياسيين والرياضيين بشكل خاص، منذ الثورة عام 1979 واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية في الثمانينيات من القرن الماضي، لكنها اشتدت وتيرتها بعد احتجاجات 2009 حيث يُقدر أعداد اللاجئين بعشرات الآلاف، وذلك لأسباب سياسية أو اجتماعية أو دينية.

وكان عضو #منتخب_إيران في المصارعة الحرة، عباس كلي كرمستاني، قد لجأ إلى ألمانيا عام 2014 بعد أن رفض الرجوع إلى بلاده، وسبقه في ذلك لاعب الجودو في المنتخب الإيراني وحيد سرلك.

کما حاول الرياضي الإيراني محسن حاجيبور عام 2016 اللجوء لأميركا بعد مشاركته في بطولة المصارعة الرومانية التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس، لكن وساطات قام بها الاتحاد الإيراني مع الرياضي جعلت حاجيبور يتخلى عن حلمه باللجوء إلى الولايات المتحدة ويرجع إلى إيران.