إيران تستعدي سفير الدنمارك إثر "هجوم" على سفارتها

استدعت وزارة #الخارجية_الإيرانية، اليوم الخميس، السفير الدنماركي في طهران، للاحتجاج على هجوم تعرضت له سفارتها من قبل معارضين إيرانيين في كوبنهاغن.

وكشف #بهرام_قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن سفارة بلاده في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تعرضت إلى ما وصفه بـ"الاعتداء من قبل ستة معارضين إيرانيين"، يوم أمس الأربعاء.

وبناءً على ما جاء في وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن قاسمي أبلغ السفير الدنماركي احتجاج بلاده، متهماً الحكومة الدنماركية بـ"الضعف في توفیر الأمن والحماية لموظفي #السفارة_الإيرانية في #كوبنهاغن ".

وهدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلاً إن علاقات بلاده بالدنمارك ستتأثر سلباً، وإن "طهران سترد بالطريقة المناسبة في حال تكرار مثل هذا الهجوم ضد سفارتنا في #الدنمارك "، من دون أن يعطي قاسمي تفاصيل أكثر حول طبيعة رد طهران ضد مظاهرات معارضيها أمام سفارة إيران في العاصمة كوبنهاغن.

ويتظاهر معارضون إيرانيون لاجئون بالخارج بين الحين والآخر ضد سياسات النظام بلادهم أمام سفارات #طهران في العواصم الأوروبية، لاسيما في السنوات السبع الأخيرة، حيث يرى مراقبون أن الحكومات الإيرانية المتعاقبة زادت من وتيرة الإعدامات والاعتقالات ضد النشطاء والمطالبين بالحريات.

يذكر أن خلال ما يقارب من أربعة عقود من عمر الثورة الإيرانية، تعرضت سفارات دول عربية وغربية إلى اعتداءات جسيمة في #إيران، كان آخرها الاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد وقبلهما السفارة البريطانية، من قبل ما تطلق عليهم إيران "الباسيج"، وهي قوات متشددة يديرها الأمن والحرس الثوري الإيرانيين.