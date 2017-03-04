إيران تجرب النظام الروسي للدفاع الجوي "إس 300"

أجرت إيران تجربة ناجحة للنظام الروسي المضاد للطائرات #إس_300 ، على ما أعلن التلفزيون الرسمي السبت، مضيفاً أنه بات "عملانيا" وسط توتر متفاقم بين #طهران وواشنطن منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة.

وأوضح التلفزيون: "تم إسقاط أهداف متعددة، أهمها صاروخ بالستي وطائرة بلا طيار" أثناء التجربة التي نفذت "بحضور سياسيين وعسكريين في إحدى قواعد الدفاع الجوي" في الصحراء الإيرانية.

كما صرح قائد #الدفاع_الجوي الإيراني الجنرال فرزاد اسماعيلي للتلفزيون أن نظام الدفاع الجوي "بافار 373" محلي الصنع "سيخضع للتجربة قريبا"، مؤكداً أنه "أحدث من إس 300" الذي تم شراؤه من #روسيا.

وقال إن "إس 300 نظام فتاك بالنسبة إلى الأعداء"، ونشره إلى جانب أنظمة أخرى للدفاع الجوي "يجعل سماء البلاد أكثر أمانا"، حسب تعبيره.

في 2010 علقت روسيا تنفيذ عقد لتزويد #إيران بنظام "اس 300" تطبيقا لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة لدفع طهران إلى وقف أنشطتها النووية الحساسة وسط اتهامها بالسعي إلى صنع سلاح #نووي.

لكن إبرام الاتفاق التاريخي في تموز/يوليو 2015 بين القوى العظمى وإيران بشأن ملفها النووي أجاز رفع العقوبات تدريجيا عنها وأتاح لروسيا استئناف تسليمها شحنة "إس 300" الذي تم في 2016.

في آب/أغسطس أظهر تلفزيون الدولة نشر هذا النظام الجوي حول منشأة #فوردو النووية الواقع داخل جبل قرب مدينة قم (شمال).