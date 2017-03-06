زوارق إيرانية تحرشت بسفينة أميركية في مضيق هرمز

قال مسؤول أميركي لرويترز اليوم الاثنين إن عدة زوارق هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من سفينة تابعة لـ #البحرية_الأميركية في #مضيق_هرمز يوم السبت مما اضطرها لتغيير مسارها.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن زوارق #الحرس_الثوري_الإيراني جاءت على بعد 600 ياردة من السفينة الأمريكية يو.إس.إن.إس إينفينسيبل وتوقفت. كانت السفينة الأميركية برفقة ثلاث سفن من #البحرية_ الملكية_البريطانية واضطر التشكيل لتغيير مساره.

وأضاف المسؤول أن محاولات جرت للتواصل عبر اللاسلكي لكن دون استجابة مشيرا إلى أن اقتراب #الزوارق كان "غير آمن وغير مهني".