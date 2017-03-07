أوروبا تغرم إيران 1.6 مليار دولار لضحايا 11 سبتمبر

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن #المحكمة_الأوروبية في #لوكسمبورغ أصدرت حكماً بحجز مبلغ مليار و600 مليون دولار من الأموال المتعلقة بـ #البنك_المركزي_الإيراني في #أوروبا لصالح أهالي #ضحايا #الهجمات_الإرهابية التي استهدفت #الولايات_المتحدة في 11 سبتمبر 2001 التي تورط بها #النظام_الإيراني.

ويأتي هذا بعدما غرمت #محكمة_نيويورك إيران بـ10.7 مليار دولار، لتورطها في التعاون مع #تنظيم_القاعدة بهجمات 11 سبتمبر وغرامات أخرى تصل إلى 21 مليار دولار لعوائل ضحايا أميركيين سقطوا في تفجيرات في #السعودية و #لبنان و #الكوبت نفذتها خلايا #الحرس_الثوري_الإيراني.

ولم تستطع #المحاكم_الأميركية، بحسب الصحيفة، رفع دعاوى ضد الدول الأخرى منذ عقدين من الزمن، إلا أن ذلك أصبح الآن ممكناً بعدما صادق #الكونغرس الأميركي على قانون يستثني رفع هذه الدعاوى في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

ووفقا للتقرير، كان أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية قد رفعوا #دعوات ضد إيران في المحاكم الأميركية، حيث أصدرت هذه المحاكم أحكاماً غيابياً ضد طهران بدفع غرامات مالية بلغت حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار أميركي.

وأضافت الصحيفة أن أكثر هذه الأحكام كانت تبدو شكلية، حتى إن النظام الإيراني لم يقبل الحضور في هذه المحاكم للدفاع عن نفسه، لكن هذه الملفات أصبحت قابلة للاستئناف لربطها من الناحية القانونية بقضايا #الأمن_القومي من خلال #الاتفاق_النووي الذي أبرم في تموز/يوليو 2015 بين طهران والدول الست.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تحصل خلالها مجموعة من عوائل ضحايا الهجمات الإرهابية وفقاً لحكم غيابي من محكمة أميركية في المحاكم الأروبية، حيث أكد مطلعون على هذا الملف أن قاضيا في محكمة لوكسمبورغ أصدر حكماً سرياً بحجز مبلغ مليار و600 مليون دولار أميركي من أرصدة البنك المركزي الإيراني في أوروبا.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن محامي الدفاع عن عوائل ضحايا الهجمات الإرهابية طالبوا في رسالة إلى رئيس وزراء لوكسمبورغ، الخميس الماضي، أن تساعد حكومته بمنع محاولات إيران للإفراج عن أرصدتها المجمدة.