سفير إيران الجديد بالعراق.. عسكري مستشار لسليماني

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن #طهران عينت سفيرا جديدا لها في بغداد خلفا للسفير السابق #حسن_دانائي_فر، مشيراً إلى أن السفير الجديد يعمل مستشارا أعلى لقائد #فيلق_القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن " #الحكومة_العراقية وافقت على تعيين إيران العميد #إيرج_مسجدي سفيرا لها في #بغداد خلفاً للسفير الحالي حسن دانائي فر".

وأضاف أن "العميد #مسجدي من مواليد مدينة آبادان جنوبي إيران، ويعد المستشار الأعلى لقائد فيلق القدس الإيراني #قاسم_سليماني".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أفادت، في وقت سابق، بأن طهران بصدد تعيين جنرال بارز سفيراً جديداً لها لدى بغداد خلفا لحسن دنائي فر الذي يشغل منصبه منذ نحو ست سنوات.