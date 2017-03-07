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سفير إيران الجديد بالعراق.. عسكري مستشار لسليماني

المصدر: بغداد - نصير العجيلي
العميد إيرج مسجدي
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أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن #طهران عينت سفيرا جديدا لها في بغداد خلفا للسفير السابق #حسن_دانائي_فر، مشيراً إلى أن السفير الجديد يعمل مستشارا أعلى لقائد #فيلق_القدس الإيراني قاسم سليماني.

السفير الإيراني السابق حسن داناني فر السفير الإيراني السابق حسن داناني فر

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن " #الحكومة_العراقية وافقت على تعيين إيران العميد #إيرج_مسجدي سفيرا لها في #بغداد خلفاً للسفير الحالي حسن دانائي فر".

وأضاف أن "العميد #مسجدي من مواليد مدينة آبادان جنوبي إيران، ويعد المستشار الأعلى لقائد فيلق القدس الإيراني #قاسم_سليماني".

مسجدي وسليماني في العراق أثناء عمليات الفلوجة مسجدي وسليماني في العراق أثناء عمليات الفلوجة

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أفادت، في وقت سابق، بأن طهران بصدد تعيين جنرال بارز سفيراً جديداً لها لدى بغداد خلفا لحسن دنائي فر الذي يشغل منصبه منذ نحو ست سنوات.

السفير الجديد إيرج مسجدي السفير الجديد إيرج مسجدي

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