الاحتجاجات في إيران.. المعلمون يدعون إلى مظاهرات عارمة

دعا المعلمون الإيرانيون جميع كوادر #التربية و #التعليم إلى المشاركة في #مظاهرات عارمة في جميع مدن البلاد، من ضمنها العاصمة، #طهران، الخميس 9 آذار/مارس 2017 للتنديد بحبس نقيب المعلمين الإيرانيين، إسماعيل عبدي، و #الاحتجاج على سوء أوضاعهم المعيشية، وتدني رواتبهم والتمييز، وفق إعلان نشرته مواقع إيرانية.

ودعا #المعلمون، بناء على ما جاء في موقع "دانشجو آنلاين"، للمظاهرات أمام #البرلمان في طهران في حال تمكنهم من الوصول مقابل مباني إدارات وزارة التعليم في جميع المحافظات من الساعة الـ10 لغاية الـ12 الخميس.

وحكمت #محكمة في طهران في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بـ #السجن لمدة 6 سنوات على رئيس الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين في إيران، إسماعيل عبدي،، بتهمتي "تنظيم #تجمعات_غير_قانونية"، "وزعزعة #الأمن_القومي"، وذلك بسبب مشاركته في تنظيم تجمعات احتجاجية للمطالبة بـ #حقوق المعلمين والتربويين وإقامة تجمعات مهنية للمعلمين في أيار/مايو عام 2015.

وكان المعلمون قد حملوا في احتجاجاتهم الماضية أمام البرلمان الإيراني وفي المحافظات لافتات كُتب عليها: "لا للسجن لا للتهديد لا للفصل التعسفي عن العمل، ليطلق سراح المعلم المسجون" "المكانة الاجتماعية والخبز والسكن، حقنا المؤكد"، "ليطلق سراح السجين السياسي"، "السيد روحاني نشكك في عدالتك" "المجاعة إلى أين؟" و"المعلم يموت ولا يرضخ للتمييز".

ورغم أن خط #الفقر في إيران يُقدر بـ900 دولار شهرياً، لكن لا تتجاوز #رواتب معظم المعلمين الـ300 دولار، وهذا ما دفعهم إلى #الإضراب والتجمعات الاحتجاجية خلال الأعوام الماضية، لكن دون جدوى.