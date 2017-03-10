البنتاغون: إيران تمثل التهديد الأكبر لاستقرار المنطقة

قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، أمام جلسة للجنة القوات المسلحة في #مجلس_الشيوخ، أمس الخميس، إن #إيران تمثل التهديد الأكبر على الاستقرار في منطقة #الشرق_الأوسط.

وأعرب قائد القيادة المركزية الأميركية عن قلقه إزاء النفوذ الإيراني في #العراق و #سوريا مضيفا أن #طهران تسعى للحفاظ على النظام السوري وتستغل المناطق الشيعية من أجل هذا الهدف"، حسب تعبيره.

وأضاف الجنرال الأميركي: "برأيي أن إيران تمثل تهديدا طويل الأمد لاستقرار هذا الجزء من العالم"، كاشفا أن الولايات المتحدة تواجه أيضا القوات الموالية لإيران في المنطقة.

وبناء على ما جاء في شبكة "صوت أميركا" قال فوتيل أمام جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن "طهران تسعى إلى السيطرة على منطقة الشرق الأوسط من خلال تقويض الاستقرار في المنطقة".

وانتقد قائد القيادة المركزية الأميركية النشاطات التي تقوم بها الزوارق الإيرانية في الخليج العربي، مؤكدا في هذا المجال: "لم يقدم أي بلد بمثل هذه النشاطات في الخليج".

يذكر أن القيادة الأميركية الجديدة بقيادة #الرئيس_الأميركي دونالد ترمب، تتهم الإدارة السابقة بزعامة #أوباما بأنها لم تواجه بحزم نشاطات إيران ودورها التخريبي في المنطقة لاسيما في #سوريا و #اليمن.