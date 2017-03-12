قيادي إصلاحي: إيران تخشى طعنة روسية من الخلف

قال المتحدث الأسبق باسم الحكومة الإيرانية والقيادي الإصلاحي، #عبدالله_رمضان_زادة إن "إيران تخشى من أن تطعنها #روسيا من الخلف عندما تنقضي الحاجة لوجودها في سوريا".

وأكد رمضان زادة خلال حوار مع موقع "الدبلوماسية الإيرانية" المقرب من #وزارة_الخارجية أن الخلافات تتصاعد بين طهران وموسكو حيال سوريا، وقال إن "ذلك يتضح من خلال تجاهل روسيا لدور إيران خلال #القرار_الأممي بمجلس الأمن، بينما اعترفت بدور تركيا".

وأشار رمضان زادة إلى أن تعاون إيران وروسيا مجرد التقاء مصالح وليس تحالفا عميقا، متسائلا باستغراب: "ما هذا التحالف الروسي – الإيراني المزعوم الذي يتجاهل دور إيران ويعترف بالدور التركي في القرار الأممي؟

ورأى المتحدث الأسبق باسم الحكومية الإيرانية أن الروس أنشأوا مصالح وقواعد حيوية بالنسبة لهم في سوريا، وإذا التقت مصالحنا معهم في سوريا فهذا لا يعني أنهم يدعمون النفوذ الإيراني".

وحول معارك حلب الأخيرة، قال رمضان زادة: لم يدعمنا الروس بمعارك #حلب الأخيرة حيث تم إخلاء مناطق الصراع بالاتفاق مع أطراف أخرى"، مضيفا "حتى إنهم لم يستجيبوا لمطالبتنا بفك الحصار عن القوات الشيعية في مدينتين سوريتين".

ورأى القيادي في التيار الإصلاحي أن "الروس في طريقهم للاستغناء عن #إيران من خلال تشكيل تحالفات أخرى، وأن الطعنة من قبل الروس قادمة".

وحذر رمضان زادة من استمرار استفزازات طهران لدول المنطقة والمجتمع الدولي، قائلا إن "الوضع في المنطقة معقد للغاية ويمكن لأي تصرف غير عقلاني أن يدمر كل شيء"، مضيفا "يبدو أن ترمب رجل حرب ويمكن أن نعطيه الحجة لشن حرب ضدنا"، على حد تعبيره.

وأكد أن استفزازات طهران ازدادت خاصة بعد الهجوم على السفارة السعودية، الذي اعتبره "عملا غير وطني"، منتقدا في الوقت نفسه إجراء التلفزيون الإيراني الرسمي مقابلة مع #أنيس_نقاش، اللبناني الذي شرح تفاصيل مشاركته مع عناصر الحرس الثوري بمحاولة اغتيال فاشلة لآخر رئيس وزراء إيران في عهد #الشاه في #باريس، وقال إن "هذه الأحداث تأتي في الوقت التي نتهم بتصدير الإرهاب".

ورأى المتحدث السابق باسم الحكومة الإصلاحية أن المتشددين الذين يهيمنون على مفاصل الدولة في إيران سيتسببون بالمزيد من المتاعب، قائلا "عندما نسمع عن اعتقال مسؤول كبير في حزب الله بتهمة التجسس لصالح #إسرائيل فمن الممكن أن تحدث أمور كهذه هنا أيضاً".