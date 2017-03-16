إيران.. صور نادرة لمواجهات قوية مع الأمن

رغم التعتيم الإعلامي، صور نادرة من داخل #العاصمة_الإيرانية #طهران أظهرت مواجهات قوية بين مواطنين إيرانيين من جهة وقوى الأمن الداخلي من جهة أخرى.

مواجهات مماثلة في مدن إيرانية أخرى اندلعت أيضا على هامش احتفالات #رأس_السنة_الإيرانية.

مواطنون خرجوا بمناسبة الاحتفالات إلى الشوارع في حركات احتجاجية ضد قوات الأمن للتعبير عن رفضهم على ما وصوفه بممارسات النظام القمعية وسياستها الاقتصادية بحقهم.

وكان النظام الإيراني قد حذر من إقامتها، خشية تحولها إلى #فرصة للمعارضين للاحتجاج.

بدورهم، شارك سجناء سياسيون في معتقل #جوهردشت بمدينة #كرج بهذه الاحتفالية، رغم كل القيود المفروضة عليهم.

المعتقلون رافعوا شعار "الموت للدكتاتور" و"الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، مرددين #أغاني وأناشيد وطنية.

على إثر كل تلك الحركات الاحتجاجية، اعتقلت القوات الأمنية حوالي 1500 شخص خلال الاحتفالات، بحسب بيان للمعارضة الإيرانية. إجراءات دعت المعارضة الإيرانية على إثرها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مواجهتها والعمل للإفراج عن #المعتقلين.