إيران تعتزم شراء صواريخ متطورة من جنوب إفريقيا

كشفت صحف جنوب إفريقية أن الحكومة في العاصمة كيب تاون بعثت أمس الأحد رسالة إلى #الأمم_المتحدة، تطالب فيها السماح لجنوب #إفريقيا ببيع صواريخ أرض - جو إلى الحكومة الإيرانية.

وكشفت جريدة "رابورت" الصادرة يوم أمس الأحد أن حكومة #جنوب #إفريقيا تسعى إلى إبرام اتفاق لبيع #صواريخ أرض- جو من نوع اومكونتو.

وبناء على ما جاء عن هذه الصواريخ في التقارير الصحفية أنها "سلسلة صواريخ حديثة في جنوب إفريقيا قصيرة المدى قادرة على الإطلاق في جميع الأحوال الجوية، مصنعة من قبل شركة دينيل ديناميكس في جنوب إفريقيا. كما تم تصميم اومكونتو مع رأس حربي بوزن 23 كيلوغراما بحسب ما جاء في جريدة "رابورت" .

وأضافت الصحيفة الجنوب إفريقية أن عقد بيع هذا النوع من الصواريخ إلى إيران يصل إلى 1.5 مليار رند في عملة جنوب إفريقيا وهو ما يعادل 180 مليون دولار أميركي. حسب تقرير جريدة رابورت الأسبوعية.

ونقلت "رابورت" عن مصادر خاصة قولها، إنه في حال تم إبرام هذه الصفقة مع #إيران فستكون أكبر صفقة لبيع صواريخ من طراز اومكونتو.

وأوضحت المصادر للصحفية، أن "شراء إيران هذه الأنظمة #الصاروخية يأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون العسكري التي وقعت بين البلدين في ديسمبر 2016.

يذكر أن #طهران تحتاج لشراء الصواريخ والمعدات العسكرية إلى موافقة من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بحسب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الست الكبرى .

وأضافت المصادر إلى خلافات بين السلطات في جنوب إفريقيا لبيع مثل هذه الصواريخ إلى إيران خصوصا وأن الإدارة الأميركية الجديدة باتت أكثر جدية من سابقتها لمواجهة نشاطات طهران العسكرية.