لوكسمبورغ ترفض إعادة مليار دولار ونصف لإيران

أبقى القضاء في #لوكسمبورغ على قرار تجميد #الأرصدة_الإيرانية ، رافضاً طلباً للبنك المركزي الإيراني برفع التجميد عن مليار ونصف المليار دولار. وقال قضاء لوكسمبورغ في بيان الأربعاء إن رئيس المحكمة رفض طلب البنك المركزي لجمهورية #إيران.

ويشمل التجميد مبلغ 1,6 مليار دولار منذ العام الماضي لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

يذكر أنه تم تجميد تلك الأموال في يناير من العام الماضي بقرار من قاضٍ في لوكسمبورغ بناء على طلب من محامي #ضحايا_الهجمات.

يأتي ذلك بعدما نجح محامو الضحايا بإقناع قاضٍ فيدرالي في نيويورك عام 2011 أن إيران ساعدت في تنفيذ الهجمات بدعمها لتنظيم القاعدة، وهذا ما تنفيه طهران.

وفي 2012، أمر القاضي نفسه إيران بدفع ملياري دولار للضحايا، و5 مليارات دولار تعويضات عن الأضرار.