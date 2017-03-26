بالفيديو.. "الحمض الحارق" مجدداً في إيران

عادت ظاهرة رش #الأسيد "الحمض الحارق" على #النساء في إيران إلى الظهور مرة أخرى بعد أعوام من الهدوء، فقد شهد السبت الماضي #الهجوم على أسرة مكونة من أربعة أشخاص في شارادا بإقليم #أصفهان، أكبر محطات إيران السياحية.

الباسيج وخطبة رجل الدين

وممن تم الاعتداء عليهن في السابق امراة تدعى عظيمة، وكان السبب عدم لبسها #الحجاب بشكل سليم، بحسب قناعة المهاجمين، وهي واحدة من خمس نساء تم الهجوم عليهن بالأسيد في أصفهان نفسها عام 2015.

وينتمي المعتدي لقوات #الباسيج شبه العسكرية الذي قال إنه تحرك تأثراً بخطبة الجمعة لرجل الدين، #يوسف_طبطبائي، ممثل "الولي الفقيه" في أصفهان.

318 حادثة في سنة

وفي عام 2014 تم الهجوم على 318 امرأة بالحمض، وفق تصريحات لقائد الشرطة الإيرانية، أحمدي مقدم.

وأصبح الهجوم على النساء بالحمض كما لو أنه عمل عادي، وغالباً يتم لأسباب ليست لها علاقة بالدين.

كما تسبب الحمض، في وقت سابق، بإصابة أمينة بهرامي بـ #العمى بعد أن قام خطيبها بإلقاء الحمض على وجهها لأنها رفضت الزواج به.

تحرك ناشطين

ودعا #ناشطون إيرانيون #السلطات لاتخاذ خطوات باتجاه وقف هذه الظاهرة. ويتزعم هذه الحركة الفائزة بجائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي.

كما تتظاهر النساء الإيرانيات بشكل دوري ضد هذه #الظاهرة.

ويتيح القانون الإيراني الآن قاعدة "العين بالعين" في #العقاب، إلا أن هناك تساهلاً من السلطات في إنزال العقوبات التي نادراً ما تنفذ.