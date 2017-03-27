إيران تدرس تصنيف الجيش الأميركي كمنظمة إرهابية

فتح مسؤولون وبرلمانيون إيرانيون النار على #مشروع_قانون_أميركي جديد يشدد #العقوبات المفروضة على #إيران.

وفرض نص مشروع القانون، الذي أعده نواب في #الكونغرس، عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج #الصواريخ_الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم، كما يتضمن عقوبات على #الحرس_الثوري_الإيراني.

ولوح النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بأنه لو حمل مشروع القانون انتهاكاً للاتفاق النووي الإيراني فإن طهران سترد بالقوة.

ولم يتوقف رد الفعل الإيراني على التصريحات، بل إلى الإعلان بإصدار مشروع قرار لإدراج الجيش و #المخابرات_الأميركية على لائحة #الإرهاب، حيث يعكف #البرلمان_الإيراني حالياً على مراجعة مشروع القانون بصفة عاجل جداً، وسط #اتهام رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، #الجيش_الأميركي بدعم #جماعات_إرهابية في دول عدة، واصفاً وكالة المخابرات والجيش الأميركي بأنهما نموذجان كاملان للمنظمات الإرهابية الحكومية.