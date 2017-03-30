أميركا: من الضروري بحث سبل تعطيل أنشطة إيران بالمنطقة

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، أن #إيران تعد من أكبر الأخطار التي تهدد #الولايات_المتحدة وأن #طهران تزيد من نشاطاتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وطالب فوتيل بحث سبل مختلفة لتعطيل أنشطة إيران في منطقة #الشرق_الأوسط دون أن يشير الجنرال الأميركي إلى تفاصيل السبل الجديدة التي يطالب بها لمواجهة نشاطات طهران المثيرة للجدل في المنطقة.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الذي كان يتحدث أمام "لجنة الخدمات المسلحة" في #مجلس_النواب_الأميركي إنه "على ثقة أن إيران تقوم بنشاطات في المناطق الرمادية في المنطقة". مشيرا إلى المناطق التي يستمر فيها العنف مثل #سوريا.

وأضاف الجنرال الأميركي أن إيران تستغل هذه المناطق بطرق مختلفة منها التسهيل في المساعدات الفتاكة والحروب بالوكالة عن طريق الميليشيات والنشاطات السايبرية. بحسب ما جاء في قناة "سي بي ان سي" الأميركية.

الزوارق الإيرانية تستمر في مضايقة السفن الأميركية وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي على ضرورة بحث #الخيارات_العسكرية وغيرها التي من خلالها يمكن تعطيل نشاطات إيران.

وقال فوتيل إن القيادة المركزية الأميركية تستلم بشكل منظم تقارير تؤكد نشاطات الزوارق الإيرانية في مضايقة السفن الأميركية في المياه الدولية، حيث وصل عدد هذه المضايقات خلال العام الماضي إلى 300 محاولة، بعضها كان "غير آمن وغير مهني" . حسب وصف الجنرال الأميركي.

وختم قائد القيادة المركزية الأميركية حديثه بالقول: "… أقولها بوضوح، وجهة نظرنا حول الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية مختلفة، إيران يحكمها مجلس الثورة، ليس لدينا قلق من جانب الشعب الإيراني، ولكن قلقنا هو من الحكومة الثورية".

يذكر أن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، كان قد أكد في التاسع من مارس الجاري أمام جلسة للجنة القوات المسلحة في #مجلس_الشيوخ_الأميركي، أن إيران تمثل التهديد الأكبر على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.