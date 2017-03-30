القمة العربية ترفض التدخلات الإيرانية

اختتم #القادة_العرب أعمال قمتهم الـ 28 بإعلان بيان #البحر_الميت الذي شدد على ضرورة التصدي للتدخلات الإيرانية في دول المنطقة.

#القمة التي حظيت بحضور لافت من جانب القادة العرب، ركزت على بحث موضوع #الإرهاب والتضامن العربي إضافة إلى التحديات التي تواجه الدول العربية لا سيما ملف الإرهاب.

وأعادت القمة الدعوة لإطلاق #مفاوضات_السلام على أساس حل الدولتين وأكدت على رفض #تدخلات_إيران في دول المنطقة حسبما جاء في البيان الختامي.

إعادة ترتيب الأولويات العربية وفق ١٧ عشر بنداً ناقشها القادة العرب في قمة رفعت شعار إعادة ترتيب الأولويات العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتحت عنوان آخر، قمة المصالحة، "عقد في كواليسها لقاءات ثنائية رطبت أجواء العلاقات بين بعض الدول العربية بمبادرة #سعودية قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

زخم القضية الفلسطينية لم يمنع من الحضور القوي للكثير للملفات العربية المتأزمة، السورية والعراقية واليمنية والليبية وملف محاربة الإرهاب وصولا إلى التدخل #الإيراني في الشؤون العربية، أجندات أخذت أولوية الهم العربي في قمة البحر الميت.

ووصفت قمة بالاستثنائية رغم انعقادها وسط أزمات عربية غيرِ مسبوقة، ملفات شائكة نوقشت تنتظر مخرجات يعول الجميع على تطبيقها عربيا ودوليا.