أميركا تنتقد صمت العالم تجاه انتفاضة الإيرانيين 2009

انتقدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة #نيكي_هايلي، صمت المجتمع الدولي حيال انتفاضة الإيرانيين عام 2009 التي أطلق عليها "الحركة الخضراء"، مشيرة إلى التجاهل الدولي تجاه قتل الطالبة الإيرانية ندى آغا سلطان وعشرات #المتظاهرين السلميين على يد قوات الحرس الثوري والأمن التي قمعت تلك الاحتجاجات بشكل دموي.

وقالت هايلي في كلمة لها أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية- الإسرائيلية (ايباك) الأربعاء، إن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل المسؤولية تجاه الربيع العربي والحركة الخضراء، وشددت على أنه "يجب أن نكون صوت أناس من أمثال نداء #آغا_سلطان".

وأضافت: عندما حصل مقتل نداء آقا سلطان في #إيران، كانت الدول الكبرى في المجتمع الدولي لديها أولويات أخرى بشأن إيران ... وفي النهاية تم تجاهل قتل ندى وآمال الشعب الإيراني التي لم تتحقق".

ورأت هايلي أنه على الأمم المتحدة أن تكون مثل أي مؤسسة أخرى وأن تقف بجانب تلك الحركات الاحتجاجية ". وأضافت: "لقد جئت إلى الأمم المتحدة لأبين للأميركيين مدى أهمية استثمارنا في هذه المنظمة وعندما أتحدث عن القيم، لا أقصد بالمقام الأول، الميزانية. بل أقصد بأن الأمم المتحدة يجب أن تتحول إلى وسيلة مناسبة لنشر قيمنا".

وأردفت سفيرة الولايات المتحدة: "إذا لا نستطيع أن نكون صوت أناس من أمثال #محمد_البوعزيزي في تونس، وندى آغا سلطان في إيران، فإذن ليس ليدنا ما نفعله هنا".

وأكدت هايلي: #حقوق_الإنسان بالنسبة لي هي أساس المهمة في الأمم المتحدة. ولهذا فإني أعتزم أن أخصص جزءا من نشاطاتي (بصفتي الرئيس الدوري لمجلس الأمن) لموضوع حقوق الإنسان كأولوية في مجلس الأمن".