طهران تطلق سراح أميركي من أصل إيراني

أعلنت وكالة أنباء حقوق الإنسان، الأحد، أن أميركيا من أصل إيراني تحتجزه طهران منذ الصيف الماضي أفرجت عنه السلطات بكفالة حوالي 60 ألف دولار.

وذكرت الوكالة أن الحرس الثوري الإيراني احتجز #روبن_رضا_شاهيني أثناء زيارته لعائلته في مدينة جرجان بشمال شرق البلاد في يوليو/تموز الماضي وحكم عليه بعد ذلك بالسجن 18 عاما بتهم تهديد الأمن القومي.

وقال تقرير الوكالة إن شاهيني أضرب عن الطعام لمدة شهر في الآونة الأخيرة، وإن حالته الصحية تدهورت.

ولا تزال الجمهورية الإسلامية تحتجز أميركيين اثنين من أصل إيراني.

واحتجز الحرس الثوري #سياماك_نمازي، وهو رجل أعمال عمره نحو 45 عاما، ويحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، أثناء زيارته لعائلته في #طهران.

وفي فبراير/شباط 2016، احتجز #الحرس_الثوري والده باقر نمازي (80 عاما)، وهو حاكم إقليم إيراني سابق ومسؤول سابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ويحمل أيضا جنسية مزدوجة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول نسب الموقع الإلكتروني لوكالة فارس للأنباء للمدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي قوله، إن الاثنين حكم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهم #التجسس والتعاون مع حكومة #الولايات_المتحدة. ولم تحدد الوكالة توقيت صدور الحكم.