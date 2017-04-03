بريطانيا.. اتهام 7 أشخاص باعتداء على لاجئ إيراني

أعلنت #الشرطة_البريطانية توجيه تهمة، الاثنين، إلى 7 أشخاص يشتبه بمشاركتهم في اعتداء اعتبر عنصريا على شاب لاجئ في جنوب لندن.

وأثار الاعتداء الذي وقع مساء الجمعة ردود فعل غاضبة في المملكة المتحدة بسبب عنفه وطابعه العنصري.

وذكرت شرطة #سكتلانديارد أن المعتدى عليه، وهو #لاجئ كردي من #إيران، 17 عاما، ، تعرض لضرب مبرح بعدما طارده 20 شخصا.

ونقل إلى #المستشفى في حالة حرجة، لكن حياته ليست في خطر، بحسب الشرطة التي أعلنت أنه يعاني إصابة في الرأس وتخثرا للدم في الدماغ.

وتفيد العناصر الأولية للتحقيق أن 8 أشخاص اقتربوا من المعتدى عليه بينما كان ينتظر مع اثنين من أصدقائه في موقف للحافلات في #حي_كرويدن.

جريمة عنصرية

وأوضح بيان الشرطة "يبدو أن المشتبه بهم سألوا المعتدى عليه من أين أتى، وعندما فهموا أنه طالب لجوء طاردوه وهاجموه بعنف"، موجهين إليه ضربات، خصوصا على رأسه.

ويسود الاعتقاد أن حوالي 10 أشخاص تورطوا في الحادث، ووجهت #الشرطة دعوة إلى كل من يرغب في الإدلاء بشهادته.

وأضافت الشرطة أن "عددا من الأشخاص سارعوا إلى مساعدة المعتدى عليه، بينما كان ملقى على الأرض فاقدا وعيه"، موضحة أن مجموعة المعتدين ابتعدت ناحية أحد المرابع الليلية.

وتمكن صديقا اللاجئ من الفرار، ولم يصابا إلا بجروح طفيفة، كما قالت الشرطة.

وسيمثل، الثلاثاء، شخصان وجهت إليهما تهمة بعد ظهر الاثنين، أمام #المحكمة، وهما شابة (17 عاما)، وشاب (23 عاما)، فيما يمثل الخمسة الأخرون يوم الجمعة القادم.